"Ливерпуль" может заплатить серьезные деньги за Гави

Теги ливерпульгавибарселона

"Ливерпуль" может заплатить серьезные деньги за Гави

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

Будущее 17-летнего испанского полузащитника "Барселоны" Пабло "Гави" Паеса остается неопределенным. 

Как сообщает издание Sport, "Ливерпуль" заинтересован в подписании хавбека сборной Испании и даже готов выплатить за него 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте Гави с каталонским клубом.

По информации источника, английский клуб также готов значительно повысить заработною плату игроку по сравнению с той, что он получает в "Барсе".

Отмечается, что сам Гави хочет остаться в "Барселоне", однако переговоры о продлении соглашения все еще не увенчались успехом

Нынешний контракт сторон рассчитан до лета 2023 года.

Также не пропустите: Агуэро оценил переход Холанда в "Манчестер Сити". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Абрамович попрощался с "Челси"

Абрамович попрощался с "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов