"Ливерпуль" может заплатить серьезные деньги за Гави
Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен
Будущее 17-летнего испанского полузащитника "Барселоны" Пабло "Гави" Паеса остается неопределенным.
Как сообщает издание Sport, "Ливерпуль" заинтересован в подписании хавбека сборной Испании и даже готов выплатить за него 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте Гави с каталонским клубом.
По информации источника, английский клуб также готов значительно повысить заработною плату игроку по сравнению с той, что он получает в "Барсе".
Отмечается, что сам Гави хочет остаться в "Барселоне", однако переговоры о продлении соглашения все еще не увенчались успехом
Нынешний контракт сторон рассчитан до лета 2023 года.
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
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|27
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