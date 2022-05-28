"Ливерпуль" может заплатить серьезные деньги за Гави

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

Будущее 17-летнего испанского полузащитника "Барселоны" Пабло "Гави" Паеса остается неопределенным.

Как сообщает издание Sport, "Ливерпуль" заинтересован в подписании хавбека сборной Испании и даже готов выплатить за него 50 миллионов евро, которые прописаны в контракте Гави с каталонским клубом.

По информации источника, английский клуб также готов значительно повысить заработною плату игроку по сравнению с той, что он получает в "Барсе".

Отмечается, что сам Гави хочет остаться в "Барселоне", однако переговоры о продлении соглашения все еще не увенчались успехом

Нынешний контракт сторон рассчитан до лета 2023 года.

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