"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"

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"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"

Фото: твиттер Джуда Беллингема/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуду Беллингему, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста следующим летом. На покупке игрока настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" уже достиг предварительной договоренности с хавбеком.

В нынешнем сезоне 19-летний Беллингем провел за "Боруссию" 10 матчей и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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