"Ливерпуль" может купить лидера киевского "Динамо"

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"Ливерпуль" может купить лидера киевского "Динамо"

Фото: твиттер Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику киевского "Динамо" и сборной Украины Виктору Цыганкову, сообщает Liverpool.com.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру украинца в качестве замены сенегальскому форварду Садио Мане, которым активно интересуется "Бавария".

В минувшем сезоне 24-летний Цыганков провел за "Динамо" 25 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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