"Ливерпуль" может досрочно прекратить аренду звездного футболиста
Фото: твиттер Артура Рамоса/Автор неизвестен
"Ливерпуль" может досрочно прекратить аренду бразильского хавбека Артура из "Ювентуса".
Как пишет TuttoMercatoWeb, англичане хотят приобрести другого полузащитника в зимнее трансферное окно.
В таком случае бразилец вернется в "Ювентус", где на него также не имеют видов.
Источник отмечает, что Артур не показал уровень, который от него ждал тренерский штаб "Ливерпуля".
Бразилец провел на поле за англичан лишь 13 минут, выйдя на замену в игру с "Наполи" (1:4) в Лиге чемпионов.
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|27
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|6
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Эвертон
|27
|36
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
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