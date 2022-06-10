"Ливерпуль" манит 17-летнюю звезду "Барселоны" зарплатой в 9 миллионов в год

Фото: твиттер Гави\Автор неизвестен

Хавбек "Барселоны" Гави получил минимум два предложения от английских клубов, о чем сообщает beteve.

Среди кандидатов на игрока есть "Ливерпуль", который готов платить 17-летнему испанцу 9 миллионов евро в год.

В то же время молодой футболист собирается продлить контракт с каталонским клубом.

Интересно, что "Барселона" предлагает Гави зарплату в 2 миллиона евро в год, что намного меньше, чем хочет сам игрок и его агент.

В прошедшем сезоне Гави забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач в 47 матчах за каталонцев.

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