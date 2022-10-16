"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (видеообзор)
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Мохамед Салах.
"Ливерпуль", набрав 13 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Манчестер Сити" с 23 очками остался на второй позиции.
"Ливерпуль" – "Манчестер Сити" - 1:0 (0:0)
Гол: Салах, 76 - 1:0
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Робертсон, Тиаго Алькантара, Фабиньо (Хендерсон, 73), Эллиотт (Карвалью, 73), Милнер, Фирмино (Нуньес, 72), Салах (Александер-Арнолд, 90), Диогу Жота.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Аканджи, Аке, Гюндоган (Альварес, 89), де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18