"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Тчуамени
Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato.
По сведениям источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает Тчуамени одной из приоритетных целей на лето. Сам хавбек также считает "Ливерпуль" основным вариантом. Впрочем, переубедить француза надеется "Реал".
В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 49 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Ливерпуль" выиграл Кубок Англии, обыграв "Челси" в серии пенальти. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Суаресом интересуются два известных клуба
-
"Ювентус" провел переговоры с Погба
-
Названа сумма возможного трансфера Мудрика в "Байер"
-
"Фиорентина" Кокорина потерпела разгромное поражение в Серии А
-
Агент Бэйла высказался о будущем игрока
-
Де Дзерби может покинуть "Шахтер"
-
"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Тчуамени
-
Хавбек "РБ Лейпциг" признан лучшим игроком Бундеслиги
-
Левандовски может перейти в "Челси"
-
"Барселона" встретилась с агентом Гави: подробности
-
Клопп высказался о финале Лиги чемпионов с "Реалом"
-
"Барселона" не будет выкупать Адама Траоре
-
Гвардиола поделился ожиданиями перед решающим туром АПЛ
-
Суарес попрощался с "Атлетико"
-
Эриксен высказался о своем будущем
-
"Барселона" с марта ведет переговоры с Рафиньей
-
Эрик тен Хаг поделился мнением о Роналду
-
Бензема высказался о "Золотом мяче"
-
"Атлетико" полностью доверяет Симеоне
-
"Реал" закрыл подписание Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18