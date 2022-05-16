"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Тчуамени

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"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Тчуамени

Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп считает Тчуамени одной из приоритетных целей на лето. Сам хавбек также считает "Ливерпуль" основным вариантом. Впрочем, переубедить француза надеется "Реал".

В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 49 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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