"Ливерпуль" купит лидера "Бенфики": названа сумма трансфера

Фото: твиттер Дарвина Нуньеса/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Бенфики" Дарвин Нуньес перейдет в "Ливерпуль", сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе форварда. Сумма трансфера составит 75 миллионов евро, но может увеличиться еще на 25 миллионов за счет бонусов. Для завершения сделки футболисту осталось пройти медицинское обследование.

В минувшем сезоне 22-летний Нуньес провел за "Бенфику" 41 матч во всех турнирах, забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи.

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