"Ливерпуль" купил шотландского таланта

Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о переходе защитника "Абердина" Кэлвина Рэмзи.

Сумма трансфера составила 7,5 миллионов евро. Футболист заключил с мерсисайдцами долгосрочный контракт и получил в клубе 22-й номер.

18-летний Рэмзи выступал за "Абердин" с 2021 года. Всего он провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал девять результативных передач. Сыграл три матча за молодежную сборную Шотландии.

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