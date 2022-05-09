"Ливерпуль" и "Бавария" могут совершить суперобмен

Фото: твиттер Сержа Гнабри/Автор неизвестен

"Ливерпуль" и "Бавария" могут обменяться нападающими, сообщает журналист Флориан Платтенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, в английский клуб может перейти Серж Гнабри, а в обратном направлении в этом случае отправится Садио Мане.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 46 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 26-летнего Гнабри 14 забитых мячей и пять голевых передач в 40 поединках.

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