"Ливерпуль" хочет купить основного хавбека "Барселоны"

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"Ливерпуль" хочет купить основного хавбека "Барселоны"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонгу, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее или летнее трансферное окно. Минувшим летом хавбека пытался купить "Манчестер Юнайтед", но тогда он отказался менять клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний де Йонг провел за "Барселону" 11 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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