"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

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"Ливерпуль" хочет купить хавбека "Порту"

Фото: твиттер Отавио/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Порту" Отавио, сообщает Mirror.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В ближайшее время мерсисайцы собираются предложить за игрока 40 миллионов евро. При этом сумма отступных в его контракте составляет 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний Отавио провел за "Порту" 49 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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