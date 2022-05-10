"Ливерпуль" готов расстаться с Окслейд-Чемберленом

Фото: твиттер Алекса Окслейд-Чемберлена/Автор неизвестен

Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен, скорее всего, покинет клуб летом, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, мерсисайдцы готовы отпустить хавбека, несмотря на то, что его контракт действует до лета 2023 года. Интерес к игроку проявляют несколько клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний Окслейд-Чемберлен провел за "Ливерпуль" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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