"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (видеообзор)
Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле сыграл вничью с "Брайтоном" со счетом 3:3.
За хозяев дубль сделал Роберто Фирмино, а также Адам Уэбстер забил в собственные ворота. У гостей хет-трик сделал Леандро Троссард.
"Ливерпуль", набрав 10 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брайтон" с 14 очками остался на четвертой позиции.
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (1:2)
Голы: Троссард, 4 - 0:1, Троссард, 17 - 0:2, Фирмино, 33 - 1:2, Фирмино, 54 - 2:2, Уэбстер, 63 (автогол) - 3:2, Троссард, 83 - 3:3
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас (Милнер, 59), Хендерсон (Эллиотт, 59), Тиаго Алькантара (Нуньес, 89), Фабиньо, Карвалью (Диас, 46), Фирмино (Диогу Жота, 75), Салах.
"Брайтон": Санчес, Данк, Уэбстер, Велтман, Эступиньян (Лаллана, 76), Марч, Гросс (Митома, 65), Мак Аллистер, Кайседо, Уэлбек, Троссард (Лэмпти, 87).
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18