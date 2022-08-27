"Ливерпуль" - "Борнмут" - 9:0 (видеообзор)

Фото: твиттер "Ливерпуля"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" на своем поле разгромил "Борнмут" со счетом 9:0.

Победу хозяевам принесли дубли Луиса Диаса, Роберто Фирмино, голы Харви Эллиотта, Трента Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка и Фабиу Карвалью, а также автогол Криса Мифема.

"Ливерпуль", набрав пять очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Борнмут" с тремя очками опустился на 16-ю позицию.

"Ливерпуль" – "Борнмут" - 9:0 (5:0)

Голы: Диас, 3 - 1:0, Эллиотт, 6 - 2:0, Александер-Арнолд, 28 - 3:0, Фирмино, 31 - 4:0, ван Дейк, 45 - 5:0, Мифем, 46 (автогол) - 6:0, Фирмино, 62 - 7:0, Карвалью, 80 - 8:0, Диас, 85 - 9:0

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Кларк, 83), ван Дейк, Гомес, Робертсон (Цимикас, 69), Хендерсон (Байчетич, 70), Фабиньо, Эллиотт (Карвалью, 46), Фирмино (Милнер, 69), Салах, Диас.

"Борнмут": Трэверс, Смит (Соланке, 46), Сенеси, Мифем (Биван, 82), Земура, Лерма, Кристи (Биллинг, 46), Кук (Пирсон, 77; Маркондес, 82), Тавернье, Мур, Энтони.

Видеообзор матча

Не пропустите: "Арсенал" выиграл четвертый матч подряд в АПЛ. | https://dailysports.net