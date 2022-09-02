"Ливерпуль" арендовал бразильца из "Ювентуса"

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"Ливерпуль" арендовал бразильца из "Ювентуса"

Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ливерпуля" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ювентуса" и сборной Бразилии Артура.

Английский клуб арендовал футболиста до лета 2023 года без права последующего выкупа.

26-летний Артур выступал за "Ювентус" с 2020 года. Всего он провел за клуб 63 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее играл за "Барселону" и "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 22 матча и забил один гол.

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