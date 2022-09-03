"Лион" забил пять голов в матче Лиги 1 и догнал ПСЖ

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле разгромил "Анжер" со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли дубль Карла Токо-Экамби, голы Александра Ляказетта, Кастелло Лукеба и Мусса Дембеле.

"Лион", набрав 13 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Лиги 1 и догнал ПСЖ. "Анжер" с 2 очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Лион" – "Анжер" - 5:0 (2:0)

Голы: Токо-Экамби, 31 - 1:0, Ляказетт, 38 - 2:0, Токо-Экамби, 59 - 3:0, Лукеба, 62 - 4:0, Дембеле, 88 - 5:0

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Энрике, 70), Тиаго Мендес (Да Сильва, 70), Лукеба, Тальяфико, Толиссо, Какре, Февр, Тете (Рен-Аделаид, 66), Ляказетт (Дембеле, 65), Токо-Экамби (Барколя, 80).

"Анжер": Бернардони, Валери (Тиуб, 77), Бамба, Унтонджи, Менди, Думбия, Бенталеб, Унаи (Капель, 78), Буфаль (Сима, 69), Юну (Абделли, 84), Дьони (Салама, 69).

Не пропустите: "Марсель" победил "Осер" и возглавил Лигу 1. | https://dailysports.net