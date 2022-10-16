"Лион" в результативном матче проиграл "Ренну"
Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 3:2.
Победу хозяевам принесли дубль Мартена Терье и гол Амина Гуири. У гостей дубль сделал Александр Ляказетт.
"Ренн", набрав 21 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 14 очками остался на 10-й позиции.
"Ренн" – "Лион" - 3:2 (1:1)
Голы: Ляказетт, 23 - 0:1, Терье, 38 - 1:1, Гуири, 47 - 2:1, Ляказетт, 72 - 2:2, Терье, 77 - 3:2
"Ренн": Манданда, Ассиньон, Ву, Теате, Трюффер, Бурижо (Дуэ, 69), Те, Шека, Гуири (Мелинг, 69), Калимуэндо (Маер, 56), Терье (Аблин, 82).
"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Тете, 85), Боатенг (Да Сильва, 76), Лукеба, Диоманде, Тальяфико (Токо-Экамби, 85), Толиссо (Рен-Аделаид, 45), Ауар (Февр, 76), Какре, Ляказетт, Дембеле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13