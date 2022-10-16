"Лион" в результативном матче проиграл "Ренну"

Теги реннлион

"Лион" в результативном матче проиграл "Ренну"

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли дубль Мартена Терье и гол Амина Гуири. У гостей дубль сделал Александр Ляказетт.

"Ренн", набрав 21 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 14 очками остался на 10-й позиции.

"Ренн" – "Лион" - 3:2 (1:1)
Голы: Ляказетт, 23 - 0:1, Терье, 38 - 1:1, Гуири, 47 - 2:1, Ляказетт, 72 - 2:2, Терье, 77 - 3:2

"Ренн": Манданда, Ассиньон, Ву, Теате, Трюффер, Бурижо (Дуэ, 69), Те, Шека, Гуири (Мелинг, 69), Калимуэндо (Маер, 56), Терье (Аблин, 82).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Тете, 85), Боатенг (Да Сильва, 76), Лукеба, Диоманде, Тальяфико (Токо-Экамби, 85), Толиссо (Рен-Аделаид, 45), Ауар (Февр, 76), Какре, Ляказетт, Дембеле.

Не пропустите: ПСВ уничтожил "Утрехт" в матче Эредивизии. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ

Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов