"Лион" в результативном матче проиграл "Ренну"

Фото: инстаграм "Ренна"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Ренн" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 3:2.

Победу хозяевам принесли дубль Мартена Терье и гол Амина Гуири. У гостей дубль сделал Александр Ляказетт.

"Ренн", набрав 21 очко, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 14 очками остался на 10-й позиции.

"Ренн" – "Лион" - 3:2 (1:1)

Голы: Ляказетт, 23 - 0:1, Терье, 38 - 1:1, Гуири, 47 - 2:1, Ляказетт, 72 - 2:2, Терье, 77 - 3:2

"Ренн": Манданда, Ассиньон, Ву, Теате, Трюффер, Бурижо (Дуэ, 69), Те, Шека, Гуири (Мелинг, 69), Калимуэндо (Маер, 56), Терье (Аблин, 82).

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто (Тете, 85), Боатенг (Да Сильва, 76), Лукеба, Диоманде, Тальяфико (Токо-Экамби, 85), Толиссо (Рен-Аделаид, 45), Ауар (Февр, 76), Какре, Ляказетт, Дембеле.

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