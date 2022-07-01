"Лион" усилился хавбеком "Баварии"
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Лиона" на официальном сайте объявила о переходе французского полузащитника "Баварии" Корентена Толиссо.
Французский клуб заполучил футболиста бесплатно, так как его контракт с мюнхенцами истек. Хавбек заключил с "Лионом" контракт до лета 2027 года.
27-летний Толиссо является воспитанником "Лиона". За "Баварию" он выступал с 2017 года. Всего провел за немецкий клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. За сборную Франции сыграл 28 матчей и забил два мяча. 5-кратный чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка Германии, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира-2018.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20