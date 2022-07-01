"Лион" усилился хавбеком "Баварии"

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"Лион" усилился хавбеком "Баварии"

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лиона" на официальном сайте объявила о переходе французского полузащитника "Баварии" Корентена Толиссо.

Французский клуб заполучил футболиста бесплатно, так как его контракт с мюнхенцами истек. Хавбек заключил с "Лионом" контракт до лета 2027 года.

27-летний Толиссо является воспитанником "Лиона". За "Баварию" он выступал с 2017 года. Всего провел за немецкий клуб 117 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 15 результативных передач. За сборную Франции сыграл 28 матчей и забил два мяча. 5-кратный чемпион Германии, 2-кратный обладатель Кубка Германии, 4-кратный обладатель Суперкубка Германии, победитель Лиги чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира-2018.

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