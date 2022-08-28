"Лион" ушел от поражения в матче с "Реймсом"

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"Лион" ушел от поражения в матче с "Реймсом"

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Реймс" и "Лион" сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Дзюня Ито, но в концовке встречи гостей от поражения спас Мусса Дембеле.

"Реймс" – "Лион" - 1:1 (1:0)
Голы: Ито, 24 - 1:0, Дембеле, 86 - 1:1

"Реймс": Пентц, Бюси, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Локо, Мунеци, Лопи, Думбия (Каюсте, 46), Ито (Агбаду, 67), Балогун (ван Берген, 60).

"Лион": Риу, Гюсто, Тиаго Мендес (Барколя, 80), Лукеба, Тальяфико, Толиссо (Шерки, 65), Рен-Аделаид (Какре, 46), Лепенан, Тете (Дембеле, 65), Ляказетт, Токо-Экамби.

Удаление: Лопи (63).

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