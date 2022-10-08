"Лион" упустил победу над "Тулузой" в матче Лиги 1

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле сыграл вничью с "Тулузой" со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Тете, но в середине второго тайма равновесие восстановил Рафаэл Ратао.

"Лион", набрав 14 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Тулуза" с 12 очками поднялась на 11-ю позицию.

"Лион" – "Тулуза" - 1:1 (1:0)

Голы: Тете, 2 - 1:0, Ратао, 67 - 1:1

"Лион": Антони Лопеш, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Толиссо (Какре, 68), Лепенан, Тете (Шерки, 79), Ляказетт, Токо-Экамби, Дембеле (Рен-Аделаид, 68).

"Тулуза": Дюпе, Николайсен, Руо, Силла, Деягере (Жанро, 77), ван ден Бомен (Диарра, 84), Спирингс, Кебен, Абухляль, Даллинга (Рафаэл Ратао, 58), Шаиби.

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