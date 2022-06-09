"Лион" сегодня объявит о возвращении легенды клуба

Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен

Форвард Александр Ляказетт в ближайшее время станет игроком "Лиона".

Ожидается, что сегодня клуб объявит о трансфере 31-летнего француза, о чем сообщает GFFN со ссылкой на RMC.

Последние пять лет Ляказетт играл за лондонский клуб и покинул его этим летом.

31-летний Ляказетт выступал за "Арсенал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 36 голевых передач.

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