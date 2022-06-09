"Лион" сегодня объявит о возвращении легенды клуба
Фото: твиттер Александра Ляказетта/Автор неизвестен
Форвард Александр Ляказетт в ближайшее время станет игроком "Лиона".
Ожидается, что сегодня клуб объявит о трансфере 31-летнего француза, о чем сообщает GFFN со ссылкой на RMC.
Последние пять лет Ляказетт играл за лондонский клуб и покинул его этим летом.
31-летний Ляказетт выступал за "Арсенал" с 2017 года. Всего он провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 36 голевых передач.
Не пропустите: ПСЖ может подписать форварда "Арсенала". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Тчуамени в шаге от перехода в "Реал"
-
Артуро Видаль может перейти в неожиданный клуб
-
Футболист "Арсенала" сменил имя после женитьбы
-
Гаттузо представлен в качестве главного тренера клуба Примеры
-
В "Монако" ответили на слухи о переходе Головина в английский клуб
-
Блаттеру стало плохо перед заседанием суда
-
Роналдо проехал 500 километров в честь возвращения "Вальядолида" в Примеру
-
Расписание матчей Лиги наций на 9 июня
-
Шапи вернулся в "Краснодар" из аренды в турецком клубе
-
"Лион" сегодня объявит о возвращении легенды клуба
-
Испанский клуб ярко анонсировал назначение Гаттузо
-
В "Зените" высказались о будущем Семака
-
Сборную Эквадора отстранили от ЧМ-2022
-
Де Брюйне покорилось новое достижение в сборной Бельгии
-
Месси получил роль в сериале
-
Кришито определился с новым клубом
-
Главные новости дня: 8 июня
-
Феерия Бельгии, успехи Нидерландов и Украины: результаты Лиги наций 8 июня
-
Украина победила Ирландию в Лиге наций
-
Бельгия уничтожила Польшу в Лиге наций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13