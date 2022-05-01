"Лион" разгромил "Марсель" в Лиге 1
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Марсель" со счетом 3:0.
Победу лионскому клубу принесли голы Кастельо Лукеба, Муссы Дембеле и Токо Экамби.
"Лион", набрав 55 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 65 очками остался на второй позиции.
"Марсель" - "Лион" - 0:3 (0:0)
Голы: Лукеба, 55 - 0:1, Дембеле, 76 - 0:2, Экамби, 89 - 0:3
"Марсель": Лопес, Лирола, Салиба, Чалета-Цар, Колашинац (Гендузи, 62), Камара, Жерсон (Ронге, 86), Гейе (Харит, 76), Ундер (Дьенг, 62), Пайет, Милик (Бакамбу, 86).
"Лион": Лопеш, Эмерсон, Лукеба, Боатенг (Ндомбеле, 69), Густо, Мендеш, Ауар (Февр, 83), Пакета, Баркола (Тете, 69), Экамби (Рейн-Аделаид, 90), Дембеле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13