"Лион" разгромил "Марсель" в Лиге 1

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Марсель" со счетом 3:0.

Победу лионскому клубу принесли голы Кастельо Лукеба, Муссы Дембеле и Токо Экамби.

"Лион", набрав 55 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 65 очками остался на второй позиции.

"Марсель" - "Лион" - 0:3 (0:0)

Голы: Лукеба, 55 - 0:1, Дембеле, 76 - 0:2, Экамби, 89 - 0:3

"Марсель": Лопес, Лирола, Салиба, Чалета-Цар, Колашинац (Гендузи, 62), Камара, Жерсон (Ронге, 86), Гейе (Харит, 76), Ундер (Дьенг, 62), Пайет, Милик (Бакамбу, 86).

"Лион": Лопеш, Эмерсон, Лукеба, Боатенг (Ндомбеле, 69), Густо, Мендеш, Ауар (Февр, 83), Пакета, Баркола (Тете, 69), Экамби (Рейн-Аделаид, 90), Дембеле.

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