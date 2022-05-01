"Лион" разгромил "Марсель" в Лиге 1

Теги марсельлион

"Лион" разгромил "Марсель" в Лиге 1

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Лион" на выезде разгромил "Марсель" со счетом 3:0.

Победу лионскому клубу принесли голы Кастельо Лукеба, Муссы Дембеле и Токо Экамби.

"Лион", набрав 55 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Марсель" с 65 очками остался на второй позиции.

"Марсель" - "Лион" - 0:3 (0:0)
Голы: Лукеба, 55 - 0:1, Дембеле, 76 - 0:2, Экамби, 89 - 0:3

"Марсель": Лопес, Лирола, Салиба, Чалета-Цар, Колашинац (Гендузи, 62), Камара, Жерсон (Ронге, 86), Гейе (Харит, 76), Ундер (Дьенг, 62), Пайет, Милик (Бакамбу, 86).

"Лион": Лопеш, Эмерсон, Лукеба, Боатенг (Ндомбеле, 69), Густо, Мендеш, Ауар (Февр, 83), Пакета, Баркола (Тете, 69), Экамби (Рейн-Аделаид, 90), Дембеле.

Не пропустите: "Монако" победил "Анжер" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 1 мая

Главные новости дня: 1 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов