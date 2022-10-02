"Лион" проиграл "Лансу" в Лиге 1

Фото: твиттер "Ланса"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Франции "Ланс" на своем поле обыграл "Лион" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Флориан Сотока.

"Ланс", набрав 21 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Лион" с 13 очками остался на седьмой позиции.

"Ланс" – "Лион" - 1:0 (0:0)

Гол: Сотока, 82 (с пенальти) - 1:0

"Ланс": Самба, Айдара, Данзо, Медина, Мачадо (Франковски, 78), Кабо, Фофана (Онана, 87), Абдул-Самед, Давид Кошта (Клод-Морис, 72), Сотока (Букса, 87), Опенда (Саид, 72).

"Лион": Антони Лопеш, Энрике, Тиаго Мендес, Диоманде, Тальяфико (Кумбеди, 74), Какре, Лепенан, Тете, Ляказетт (Барколя, 74), Токо-Экамби, Шерки (Рен-Аделаид, 74).

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