"Лион" предлагал "Шахтеру" "смешную" сумму за Тете
Фото: твиттер Тете/Автор неизвестен
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что "Лион" предлагал три миллиона евро за выкуп трансфера бразильского полузащитника Тете. Украинский клуб настаивал на 15 миллионах.
"Это смешно. Это семечки. Это было неуважением со стороны ФИФА или клубов", - приводит слова Палкина New York Times.
В итоге 22-летний Тете перешел в "Лион" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб два матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2023 года.
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