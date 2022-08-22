"Лион" предлагал "Шахтеру" "смешную" сумму за Тете

Теги тетелионшахтер донецк

"Лион" предлагал "Шахтеру" "смешную" сумму за Тете

Фото: твиттер Тете/Автор неизвестен

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что "Лион" предлагал три миллиона евро за выкуп трансфера бразильского полузащитника Тете. Украинский клуб настаивал на 15 миллионах.

"Это смешно. Это семечки. Это было неуважением со стороны ФИФА или клубов", - приводит слова Палкина New York Times.

В итоге 22-летний Тете перешел в "Лион" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб два матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2023 года.

Не пропустите: ПСЖ повторил рекорд 70-летней давности. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Рома" Моуринью с трудом обыграла новичка Серии А

"Рома" Моуринью с трудом обыграла новичка Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов