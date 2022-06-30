"Лион" подпишет хавбека "Баварии"
Фото: твиттер Корентена Толиссо/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо перейдет в "Лион", сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, французский клуб уже согласовал с футболистом условия личного контракта. Хавбек с 1 июля станет свободным агентом, поэтому достанется лионцам бесплатно.
27-летний Толиссо является воспитанником "Лиона". В прошлом сезоне он провел за "Баварию" 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи.
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