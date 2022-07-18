"Лион" отказался подписывать Марсело

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"Лион" отказался подписывать Марсело

Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен

Бразильский защитник Марсело не перейдет в "Лион", сообщает Footmercato.

По сведениям источника, руководство французского клуба отказалось подписывать футболиста из-за его больших финансовых запросов. Лионцы ищут левого защитника после ухода Эмерсона в "Челси" по завершении срока аренды.

Напомним, что 34-летний Марсело некоторое время покинул мадридский "Реал" и теперь является свободным агентом.

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