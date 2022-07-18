"Лион" отказался подписывать Марсело
Фото: твиттер Марсело/Автор неизвестен
Бразильский защитник Марсело не перейдет в "Лион", сообщает Footmercato.
По сведениям источника, руководство французского клуба отказалось подписывать футболиста из-за его больших финансовых запросов. Лионцы ищут левого защитника после ухода Эмерсона в "Челси" по завершении срока аренды.
Напомним, что 34-летний Марсело некоторое время покинул мадридский "Реал" и теперь является свободным агентом.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека сборной Франции. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Дзюба может оказаться в чемпионате Азербайджана
-
Эль-Шаарави может перейти в "Аталанту"
-
"Лион" отказался подписывать Марсело
-
Дибала согласился перейти в "Рому"
-
"Ювентус" может перехватить трансферную цель "Интера"
-
Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
-
ПСЖ нашел замену Кимпембе в Португалии
-
Слуцкий высказался о шансах Дзюбы перейти в "Рубин"
-
Роналду отреагировал на слухи о переходе в "Спортинг"
-
Главные новости дня: 17 июля
-
1
Названа зарплата Левандовски в "Барселоне"
-
Руни хочет видеть защитника "МЮ" в "Ди Си Юнайтед"
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека сборной Франции
-
"Бавария" может купить немецкого защитника
-
Брэйтуэйт отказывается уходить из "Барселоны", несмотря на 2 предложения
-
"Челси" нашел замену Аспиликуэте в Бундеслиге
-
Потери "Спартака" и "Зенита", успехи "Сочи" и ЦСКА: результаты 1-го тура РПЛ
-
"Краснодар" не смог обыграть дебютанта РПЛ
-
"Динамо" упустило победу над "Ростовом" Карпина
-
"Интер" близок к трансферу лучшего защитника Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13