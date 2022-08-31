"Лион" одержал сложную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 5-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Осер" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Тете и Карла Токо-Экамби. У гостей отличился Матья Отре.

"Лион", набрав 10 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, но отстает от лидирующего ПСЖ только по разнице мячей. "Осер" с 7 очками остался на восьмой позиции.

"Лион" – "Осер" - 2:1 (1:0)

Голы: Тете, 29 - 1:0, Токо-Экамби, 72 - 2:0, Отре, 80 - 2:1

"Лион": Риу, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Какре, Февр (Толиссо, 68), Лепенан, Тете (Шерки, 68), Ляказетт (Дембеле, 85), Токо-Экамби (Барколя, 85).

"Осер": Костиль, Перейра, Кефф, Жубал, Менса, Руис-Атиль (Перрен, 63), Мшангама (Сахи, 63), Туре, Равелосон (Отре, 78), Синайоко (Эн, 63), Да Кошта (Дюжимон, 78).

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