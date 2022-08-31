"Лион" одержал сложную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле обыграл "Осер" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принесли голы Тете и Карла Токо-Экамби. У гостей отличился Матья Отре.
"Лион", набрав 10 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, но отстает от лидирующего ПСЖ только по разнице мячей. "Осер" с 7 очками остался на восьмой позиции.
"Лион" – "Осер" - 2:1 (1:0)
Голы: Тете, 29 - 1:0, Токо-Экамби, 72 - 2:0, Отре, 80 - 2:1
"Лион": Риу, Гюсто, Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Какре, Февр (Толиссо, 68), Лепенан, Тете (Шерки, 68), Ляказетт (Дембеле, 85), Токо-Экамби (Барколя, 85).
"Осер": Костиль, Перейра, Кефф, Жубал, Менса, Руис-Атиль (Перрен, 63), Мшангама (Сахи, 63), Туре, Равелосон (Отре, 78), Синайоко (Эн, 63), Да Кошта (Дюжимон, 78).
Не пропустите: "Монако" с хоккейным счетом проиграл в матче Лиги 1. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Труа" усилился хорватом из "Манчестер Сити"
-
Кокорин перешел в кипрский клуб
-
"Ювентус" усилился основным хавбеком ПСЖ
-
"Лион" одержал сложную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ
-
"Монако" с хоккейным счетом проиграл в матче Лиги 1
-
ПСВ забил семь голов в матче Эредивизии
-
"Фиорентина" потерпела первое поражение в сезоне
-
Тен Хаг высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар может перейти в "Челси"
-
"Монца" усилилась талантом "Ювентуса"
-
"Шахтер" значительно увеличил цену на Мудрика, которым интересуется "Арсенал"
-
ПСВ может купить лидера киевского "Динамо"
-
"Милан" продан новому владельцу
-
"Рома" усилилась опытным африканским хавбеком
-
"Динамо" Киев усилилась опытным украинским хавбеком
-
Обамеянг получил тяжелую травму в результате нападения грабителей
-
Маркос Алонсо переходит в "Барселону"
-
"Вулверхэмптон" объявил о подписании форварда за 18 миллионов
-
"МЮ" может купить защитника "Барселоны"
-
"МЮ" имеет лишь одно предложение по Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13