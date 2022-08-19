"Лион" одержал крупную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ

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"Лион" одержал крупную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ

Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле разгромил "Труа" со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли дубль Тете, голы Александра Ляказетта и Николаса Тальяфико. У гостей отличился Флориан Тардье.

"Лион", набрав шесть очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 и догнал лидирующий ПСЖ. "Труа" с 0 очков остался на последней, 20-й позиции.

"Лион" – "Труа" - 4:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 3 - 1:0, Тардье, 39 (с пенальти) - 1:1, Тальяфико, 46 - 2:1, Тете, 49 - 3:1, Тете, 75 - 4:1

"Лион": Риу, Гюсто (Энрике, 72), Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Толиссо (Рен-Аделаид, 63), Лукас Пакета (Шерки, 86), Лепенан (Какре, 73), Тете (Февр, 87), Ляказетт, Токо-Экамби.

"Труа": Галлон, Бальде (Рипар, 72), Рами, Палмер-Браун, Сальмье, Ларуси (Дингоме, 59), Тардье, Куаме, Одобер, Угбо (Донг, 72), Балде (Шавалерен, 59).

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