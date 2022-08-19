"Лион" одержал крупную победу в Лиге 1 и догнал ПСЖ
Фото: твиттер "Лиона"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле разгромил "Труа" со счетом 4:1.
Победу хозяевам принесли дубль Тете, голы Александра Ляказетта и Николаса Тальяфико. У гостей отличился Флориан Тардье.
"Лион", набрав шесть очков, вышел на второе место в турнирной таблице Лиги 1 и догнал лидирующий ПСЖ. "Труа" с 0 очков остался на последней, 20-й позиции.
"Лион" – "Труа" - 4:1 (1:1)
Голы: Ляказетт, 3 - 1:0, Тардье, 39 (с пенальти) - 1:1, Тальяфико, 46 - 2:1, Тете, 49 - 3:1, Тете, 75 - 4:1
"Лион": Риу, Гюсто (Энрике, 72), Тиаго Мендес, Лукеба, Тальяфико, Толиссо (Рен-Аделаид, 63), Лукас Пакета (Шерки, 86), Лепенан (Какре, 73), Тете (Февр, 87), Ляказетт, Токо-Экамби.
"Труа": Галлон, Бальде (Рипар, 72), Рами, Палмер-Браун, Сальмье, Ларуси (Дингоме, 59), Тардье, Куаме, Одобер, Угбо (Донг, 72), Балде (Шавалерен, 59).
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13