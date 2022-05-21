"Лион" обыграл "Барселону" в финале женской Лиги чемпионов
Фото: твиттер "Лиона"\Автор неизвестен
"Лион" обыграл "Барселону" в финале женской Лиги чемпионов и в восьмой раз в своей истории завоевал этот трофей.
"Барселона" - "Лион" - 1:3
Голы: Анри, 6 - 0:1, Хегерберг, 23 - 0:2, Макарио, 33 - 0:3, Путельяс, 41 - 1:3.
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