"Лион" назвал "Вест Хэму" цену на бразильца Пакета
Фото: твиттер Лукаса Пакета/Автор неизвестен
"Лион" определился с ценой на бразильского полузащитника Лукаса Пакета, которым интересуется "Вест Хэм", сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, французский клуб хочет получить за футболиста 60 миллионов евро. Англичане предлагали за него 40 миллионов, но это предложение было отвергнуто.
В нынешнем сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" два матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18