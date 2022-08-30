"Лион" нацелился на хавбека "Барселоны"
Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен
"Лион" надеется подписать полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича до закрытия трансферного окна.
Речь идет об аренде 32-летнего футболиста.
Как сообщает Sport.es, также на футболиста рассчитывают в саудовском клубе "Аль-Наср".
Примечательно, что Пьянич был игроком "Лиона" с 2008 по 2011 год. Всего он провел 121 матч за команду, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу.
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