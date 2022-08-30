"Лион" нацелился на хавбека "Барселоны"

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"Лион" нацелился на хавбека "Барселоны"

Фото: твиттер Миралема Пьянича/Автор неизвестен

"Лион" надеется подписать полузащитника "Барселоны" Миралема Пьянича до закрытия трансферного окна.

Речь идет об аренде 32-летнего футболиста.

Как сообщает Sport.es, также на футболиста рассчитывают в саудовском клубе "Аль-Наср".

Примечательно, что Пьянич был игроком "Лиона" с 2008 по 2011 год. Всего он провел 121 матч за команду, в которых забил 16 голов и отдал 21 результативную передачу. 

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