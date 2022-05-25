"Лион" готов продать Ауара

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"Лион" готов продать Ауара

Фото: твиттер Уссема Ауара/Автор неизвестен

"Лион" готов продать полузащитника Уссема Ауара в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб намерен получить за футболиста приличную сумму. Интерес к хавбеку проявляют два английских и один итальянский клубы.

В нынешнем сезоне 23-летний Ауар провел за "Лион" 45 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отжал 4 голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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