"Лион" близок к покупке аргентинца из "Аякса"

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"Лион" близок к покупке аргентинца из "Аякса"

Фото: твиттер Николаса Тальяфико/Автор неизвестен

Аргентинский защитник "Аякса" Николас Тальяфико близок к переходу в "Лион", сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, французский клуб заплатит за футболиста четыре миллиона евро. Аргентинец подпишет с лионцами контракт до лета 2025 года.

29-летний Тальяфико в прошлом сезоне провел за "Аякс" 29 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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