Лингард встретился с Неймаром и Роналдиньо в ночном клубе (фото)

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Лингард встретился с Неймаром и Роналдиньо в ночном клубе (фото)

Фото: твиттер Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард в ночном клубе в Майами (США) встретился с нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром и экс-форвардом сборной Бразилии Роналдиньо.

"Встретился с моими братанами", - написал Лингард в своей социальной сети.

Напомним, что контракт Лингарда с манкунианцами истекает в конце июня и он станет свободным агентом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Лингард выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Всего он провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.

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