Лингард покинул "Манчестер Юнайтед"

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Лингард покинул "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Пресс-служба "Манчестер Юнайтед" на официальном сайте объявила об уходе полузащитника Джесси Лингарда.

Контракт футболиста истекает в конце июня и он станет свободным агентом. Таким образом, хавбек сможет перейти в другой клуб бесплатно.

29-летний Лингард выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2014 года. Всего он провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу. В составе манкунианцев он становился обладателем Кубка Англии, Кубка Лиги, Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.

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