Лингард может присоединиться к новичку АПЛ

Фото: твиттер Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард может перейти в "Ноттингем Форест", который вернулся в Премьер-лигу, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, футболист ведет с "лесниками" активные переговоры, которые близки к завершению. Хавбек является свободным агентом, поэтому может перейти в новый клуб бесплатно.

29-летний Лингард ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", "Лестер", "Бирмингем", "Брайтон", "Дерби Каунти" и "Вест Хэм". За сборную Англии сыграл 32 матча и забил шесть голов.

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