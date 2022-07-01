Фото: твиттер Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Англии Джесси Лингард может перейти в "Эвертон", сообщает ВВС.

По сведениям источника, ливерпульский клуб заинтересован в подписании футболиста, который с 1 июля стал свободным агентом.

29-летний Лингард ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.

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