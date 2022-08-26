"Лилль" уверенно выиграл в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ
Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Аяччо" со счетом 3:1.
Победу гостям принесли голы Юсуфа Языджи, Жонатана Бамба и Тиагу Джало. У хозяев отличился Сириль Баяла.
"Лилль", набрав семь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, но от лидирующего ПСЖ отстает всего на два очка. "Аяччо" с 1 очком остался на 18-й позиции.
"Аяччо" – "Лилль" - 1:3 (0:2)
Голы: Языджи, 17 - 0:1, Бамба, 43 - 0:2, Тиагу Джало, 67 - 0:3, Баяла, 84 - 1:3
"Аяччо": Леруа, Альфонс (Юссуф, 63), Гонсалес, Майембо, Диалло, Спадануда (Нури, 62), Мангани, Маркетти (Лячи, 74), Баяла, Амума (Муссити-Око, 74), Эль-Идрисси (Ботуэ, 63).
"Лилль": Лео Жардим, Диаките, Фонте, Тиагу Джало (Йоро, 80), Исмаили (Зедадка, 77), Андре, Языджи (Мартен, 70), Гомес, Жегрова (Гудмундссон, 70), Бамба, Дэвид.
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|Лион
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|Страсбур
|27
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|Нант
|28
|37
|14
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|28
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|Дижон
|28
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|17
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|28
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|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
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|Тулуза
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