"Лилль" уверенно выиграл в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Аяччо" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Юсуфа Языджи, Жонатана Бамба и Тиагу Джало. У хозяев отличился Сириль Баяла.

"Лилль", набрав семь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, но от лидирующего ПСЖ отстает всего на два очка. "Аяччо" с 1 очком остался на 18-й позиции.

"Аяччо" – "Лилль" - 1:3 (0:2)

Голы: Языджи, 17 - 0:1, Бамба, 43 - 0:2, Тиагу Джало, 67 - 0:3, Баяла, 84 - 1:3

"Аяччо": Леруа, Альфонс (Юссуф, 63), Гонсалес, Майембо, Диалло, Спадануда (Нури, 62), Мангани, Маркетти (Лячи, 74), Баяла, Амума (Муссити-Око, 74), Эль-Идрисси (Ботуэ, 63).

"Лилль": Лео Жардим, Диаките, Фонте, Тиагу Джало (Йоро, 80), Исмаили (Зедадка, 77), Андре, Языджи (Мартен, 70), Гомес, Жегрова (Гудмундссон, 70), Бамба, Дэвид.

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