"Лилль" уверенно выиграл в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ

Теги лилльаяччо

"Лилль" уверенно выиграл в Лиге 1 и приблизился к ПСЖ

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Аяччо" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Юсуфа Языджи, Жонатана Бамба и Тиагу Джало. У хозяев отличился Сириль Баяла.

"Лилль", набрав семь очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, но от лидирующего ПСЖ отстает всего на два очка. "Аяччо" с 1 очком остался на 18-й позиции.

"Аяччо" – "Лилль" - 1:3 (0:2)
Голы: Языджи, 17 - 0:1, Бамба, 43 - 0:2, Тиагу Джало, 67 - 0:3, Баяла, 84 - 1:3

"Аяччо": Леруа, Альфонс (Юссуф, 63), Гонсалес, Майембо, Диалло, Спадануда (Нури, 62), Мангани, Маркетти (Лячи, 74), Баяла, Амума (Муссити-Око, 74), Эль-Идрисси (Ботуэ, 63).

"Лилль": Лео Жардим, Диаките, Фонте, Тиагу Джало (Йоро, 80), Исмаили (Зедадка, 77), Андре, Языджи (Мартен, 70), Гомес, Жегрова (Гудмундссон, 70), Бамба, Дэвид.

Не пропустите: "Ювентус" арендовал форварда "Марселя". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 26 августа

Главные новости дня: 26 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов