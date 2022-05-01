"Лилль" разгромно проиграл "Труа" в матче с двумя удалениями и тремя пенальти

Фото: твиттер "Труа"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Труа" на своем поле разгромил "Лилль" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Флориана Тардью и гол Ике Угбо. Стоит отметить, что гости доигрывали матч вдевятером из-за удалений Ренату Санчеша и Бурака Йылмаза.

"Труа", набрав 36 очков, вышел на 14-е место в турнирной таблице Лиги 1. "Лилль" с 51 очком остался на 10-й позиции.

"Труа" - "Лилль" - 3:0 (1:0)

Голы: Тардью, 43 (с пенальти) - 1:0, Угбо, 55 (с пенальти) - 2:0, Тардью, 86 (с пенальти) - 3:0

"Труа": Мулен, Каборе, Бьянконе, Палмер-Браун, Коне (Н'Жо, 14), Шавалерин, Тардью, Куаме, Рипарт (Ларучи, 67), Дингоме (Тужар, 67), Угбо (Мотиба, 67).

"Лилль": Жардим, Челик, Фонте, Ботман, Гудмундссон (Брадарич, 70), Андре, Санчеш, Жегрова (Гомес, 57), Веа, Йылмаз, Дэвид (Бамба, 70).

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