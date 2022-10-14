"Лилль" разгромил "Страсбур" в Лиге 1
Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде разгромил "Страсбур" со счетом 3:0.
Победу гостям принесли дубль Джонатана Дэвида и гол Реми Кабелла.
"Лилль", набрав 19 очков, вышел на шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбур" с 8 очками остался на 15-й позиции.
"Страсбур" – "Лилль" - 0:3 (0:1)
Голы: Дэвид, 41 (с пенальти) - 0:1, Дэвид, 76 - 0:2, Кабелла, 80 - 0:3
"Страсбур": Зельс, Дагба (Пьер-Габриэль, 71), Ле Маршан (Дукуре, 46), Джику, Ньямси, Делен (Лиэнар, 61), Прцич (Ахолу, 78), Сиссоко (Томассон, 62), Белльгард, Гамейро, Диалло.
"Лилль": Шевалье, Зедадка, Фонте, Тиагу Джало (Алессандро, 83), Исмаили, Кабелла (Жегрова, 84), Андре (Мартен, 84), Андре Гомеш (Нум, 77), Унас (Веа, 65), Бамба, Дэвид.
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