"Лилль" подписал экс-защитника "Шахтера"

Фото: сайт "Лилля"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Лилля" на официальном сайте объявила о переходе бразильского защитника Исмаили.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался французскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

32-летний Исмаили выступал за "Ивиньему", "Деспортиво Бразил", "Сан-Бенту", "Эшторил-Прая", "Ольяненсе", "Брагу" и "Шахтер".

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