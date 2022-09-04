"Лилль" победил "Монпелье" и ворвался в топ-5 Лиги 1

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"Лилль" победил "Монпелье" и ворвался в топ-5 Лиги 1

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура чемпионата Франции "Лилль" на выезде обыграл "Монпелье" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли дубль Джонатана Дэвида и гол Эйнджела Гомеса. У хозяев отличился Элье Ваи.

"Лилль", набрав 10 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 9 очками опустился на шестую позицию.

"Монпелье" – "Лилль" - 1:3 (1:1)
Голы: Ваи, 20 - 1:0, Дэвид, 41 - 1:1, Гомес, 57 - 1:2, Дэвид, 90 - 1:3

"Монпелье": Карвалью, Сако, Сако (Суке, 75), Эстев, Коцца, Ферри (Файяд, 75), Шотар (Макуана, 83), Леруа (Mbiayi, 58), Жермен, Норден (Мауасса, 58), Ваи.

"Лилль": Лео Жардим, Диаките, Фонте, Тиагу Джало, Исмаили, Кабелла (Андре Гомеш, 59), Андре, Гомес, Жегрова (Унас, 35), Бамба, Дэвид.

Удаление: Жермен (45). 

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