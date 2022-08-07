"Лилль" одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1
Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "Осер" со счетом 4:1.
Победу хозяевам принесли дубль Джонатана Дэвида, голы Бенжамена Андре и Акима Зедадка. У гостей отличился Гаэтан Шарбонье.
"Лилль" – "Осер" - 4:1 (3:0)
Голы: Андре, 1 - 1:0, Дэвид, 3 - 2:0, Дэвид, 39 - 3:0, Зедадка, 64 - 4:0, Шарбонье, 68 - 4:1
"Лилль": Лео Жардим, Зедадка, Фонте, Алессандро, Тиагу Джало (Диаките, 75), Кабелла, Андре, Гомес (Нум, 84), Бамба (Жегрова, 89), Байо (Языджи, 84), Дэвид.
"Осер": Костиль, Перейра, Жанвье, Жубал, Бернар, Отре (Перрен, 76), Мшангама (Синайоко, 76), Туре, Сахи, Эн, Шарбонье.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13