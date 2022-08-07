"Лилль" одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1

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"Лилль" одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 1-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле разгромил "Осер" со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли дубль Джонатана Дэвида, голы Бенжамена Андре и Акима Зедадка. У гостей отличился Гаэтан Шарбонье.

"Лилль" – "Осер" - 4:1 (3:0)
Голы: Андре, 1 - 1:0, Дэвид, 3 - 2:0, Дэвид, 39 - 3:0, Зедадка, 64 - 4:0, Шарбонье, 68 - 4:1

"Лилль": Лео Жардим, Зедадка, Фонте, Алессандро, Тиагу Джало (Диаките, 75), Кабелла, Андре, Гомес (Нум, 84), Бамба (Жегрова, 89), Байо (Языджи, 84), Дэвид.

"Осер": Костиль, Перейра, Жанвье, Жубал, Бернар, Отре (Перрен, 76), Мшангама (Синайоко, 76), Туре, Сахи, Эн, Шарбонье.

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