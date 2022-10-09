"Лилль" обыграл "Ланс" в Лиге 1

Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Франции "Лилль" на своем поле обыграл "Ланс" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Джонатан Дэвид.

"Лилль", набрав 16 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1. "Ланс" с 21 очком остался на 4-й позиции.

"Лилль" – "Ланс" - 1:0 (1:0)

Гол: Дэвид, 44 (с пенальти) - 1:0

"Лилль": Шевалье, Диаките, Фонте, Тиагу Джало, Исмаили, Андре, Андре Гомеш (Нум, 74), Унас, Гомес (Мартен, 85), Бамба (Веа, 74), Дэвид.

"Ланс": Самба, Айдара (Букса, 77), Данзо, Медина, Мачадо (Бура, 77), Кабо (Франковски, 61), Фофана, Абдул-Самед, Давид Кошта (Саид, 61), Сотока (Клод-Морис, 68), Опенда.

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