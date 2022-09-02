"Лилль" арендовал Гомеша у "Эвертона"

Фото: сайт "Лилля"/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Португалии и "Эвертона" Андре Гомеш продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Ближайший сезон хавбек проведет в аренде в "Лилле".

Напомним, что "Эвертон" выкупил Гомеша у "Барселоны" в 2019 году. В этом сезоне он еще не появлялся на поле.

Не пропустите: "Боруссия" М усилилась немцем из "Бенфики". | https://dailysports.net