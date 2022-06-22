"Лидс" отказал "Арсеналу" в трансфере Рафиньи
Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен
"Арсенал" не сумел договориться с "Лидсом" по трансферу бразильского полузащитника Рафиньи Диаса, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, "павлины" отказались продавать игрока, так как лондонский клуб предложил за него намного меньше требуемых 55 миллионов евро. Ранее от трансфера бразильца отказалась "Барселона" из-за финансовых проблем.
В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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