"Лидс" назвал "Барселоне" цену на Рафинью

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

"Лидс" хочет получить 55 миллионов евро за бразильского полузащитника Рафинью Диаса, которого хочет купить "Барселону", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб не собирается снижать цену, несмотря на то, что каталонцы уже давно согласовали с игроком условия личного контракта. Также хавбеком интересуется "Арсенал".

В минувшем сезоне 25-летний Рафинья провел за "Лидс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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