"Лидс" может оштрафовать "Барселону" за трансфер Рафиньи

Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен

"Лидс" может оштрафовать "Барселону" в случае просрочки по платежу за трансфер бразильского полузащитника Рафиньи Диаса, сообщает Athletic.

По сведениям источника, каталонский клуб хотел произвести оплату за игрока зимой, но англичане отвергли данный вариант. Если "Барселона" не заплатит вовремя, то клубу грозит штрафом размером около 10 миллионов евро.

25-летний Рафинья выступал за "Лидс" с 2020 по 2022 годы. Хавбек перешел в "Барселону" несколько недель назад за 58 миллионов евро. Футболист заключил с каталонцами контракт до лета 2027 года.

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