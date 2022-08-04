"Лидс" может оштрафовать "Барселону" за трансфер Рафиньи
Фото: твиттер Рафиньи Диаса/Автор неизвестен
"Лидс" может оштрафовать "Барселону" в случае просрочки по платежу за трансфер бразильского полузащитника Рафиньи Диаса, сообщает Athletic.
По сведениям источника, каталонский клуб хотел произвести оплату за игрока зимой, но англичане отвергли данный вариант. Если "Барселона" не заплатит вовремя, то клубу грозит штрафом размером около 10 миллионов евро.
25-летний Рафинья выступал за "Лидс" с 2020 по 2022 годы. Хавбек перешел в "Барселону" несколько недель назад за 58 миллионов евро. Футболист заключил с каталонцами контракт до лета 2027 года.
Не пропустите: ПСЖ может перехватить трансферную цель "Барселоны". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Аспиликуэта не перейдет в "Барселону"
-
"Марсель" договорился о переходе одного из лидеров "Ромы"
-
Названа причина, почему "Барселона" может продать Обамеянга
-
ПСЖ купил чемпиона Европы-2016
-
"Лидс" может оштрафовать "Барселону" за трансфер Рафиньи
-
Лапорта рассказал, почему он хочет вернуть Месси в "Барселону"
-
Вернер готов пойти на серьезный шаг ради перехода в "РБ Лейпциг"
-
"Севилья" подписала защитника "Манчестер Юнайтед"
-
Депай может перейти в "Челси"
-
"Тоттенхэм" предложил 40 млн евро за одного из лидеров "Ромы"
-
Легенда "Ливерпуля" жестко раскритиковал Роналду
-
ЦСКА усилился бразильским защитником
-
Зарему предложили назначить президентом "Спартака"
-
Новый тренер ЦСКА признан лучшим наставником месяца в РПЛ
-
Роналду останется в "МЮ": в его услугах заинтересован лишь один клуб
-
Обамеянг согласился на переход в "Челси"
-
Назван лучший футболист РПЛ в июле
-
Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ"
-
"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"
-
"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18