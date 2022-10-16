"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (видеообзор)

Теги арсенал лондонлидс юнайтед

"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (видеообзор)

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 1:0.

Победу "канонирам" принес гол Букайо Сака.

"Арсенал", набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 9 очками остался на 15-й позиции.

"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Сака, 35 - 0:1

"Лидс": Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89).

"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли.

Видеообзор матча

Не пропустите"МЮ" – "Ньюкасл" - 0:0 (видеообзор). | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ

Победа "Ливерпуля" над "Ман Сити", успехи "Челси" и "Арсенала": результаты 11-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов