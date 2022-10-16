"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (видеообзор)
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен
В матче 11-го тура чемпионата Англии "Арсенал" на выезде обыграл "Лидс" со счетом 1:0.
Победу "канонирам" принес гол Букайо Сака.
"Арсенал", набрав 27 очков, лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. "Лидс" с 9 очками остался на 15-й позиции.
"Лидс" – "Арсенал" - 0:1 (0:1)
Гол: Сака, 35 - 0:1
"Лидс": Мелье, Кристенсен, Купер, Кох, Стрейк, Рока (Саммервилл, 84), Адамс, Харрисон (Клих, 75), Ааронсон, Родриго (Бэмфорд, 46), Синистерра (Гелхардт, 89).
"Арсенал": Рэмсдейл, Уайт (Тирни, 76), Габриэл, Салиба, Томиясу, Джака, Парти, Эдегор (Фабиу Виейра, 73), Сака (Холдинг, 82), Габриэл Жезус (Нкетиа, 82), Мартинелли.
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18